Bildung in Wermelskirchen Jugendliche tauchen in magische Welten ein

Zum Teil einer magischen Welt machten sich acht Teilnehmer beim kreisweiten Cosplay-Workshop „Wizards of Worbla“, den das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg am „bib International College“ in Bergisch Gladbach veranstaltete. In der ereignisreichen Woche schneiderten die Jugendlichen aus Wermelskirchen, Rösrath und Bergisch Gladbach ihre eigene Robe, stellten Accessoires her und digitalisierten sich zum Abschluss.