Coronavirus : Desinfektionsmittel werden bei Ärzten langsam knapp

„Krisentreffen“ der Wermelskirchener Ärzteschaft. Deren Erkenntnis: Es gibt keinen Grund zur Panik.

(tei.-) „Wir haben die Lage sondiert. Es besteht kein Grund zur Panik. Der grassierende Gippe-Virus hat angesichts des hohen Krankenstandes eine viel höhere Bedeutung für uns Ärzte“: Das erklärte Tobias Hopff (Foto: privat), Allgemeinmediziner in Dabringhausen und Sprecher der Wermelskirchener Ärzteschaft, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Mediziner hatten sich jetzt zu einem „Krisentreffen“ eingefunden, um über die Auswirkungen des sich verbreitenden Coronavirus zu sprechen und über Vorsichtsmaßnahmen zu diskutieren.

Die Sorge der Ärzte in Wermelskirchen sei, dass ein Patient mit deutlichen Symptomen des Coronavirus eine Praxis betritt. „Dann muss die Praxis geschlossen werden“, mahnt Hopff. Deshalb sei höchste Vorsicht geboten; denn sogenannte „Seuchenräume“ könnten die wenigstens Ärzte vorhalten. Als Seuchenräume bezeichnet das Ministerium Räume, die abseits in einer Praxis liegen.

Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen wie Husten, Atemnot oder Fieber würden zumeist vom Arzt zum Ende der Praxiszeit zur Untersuchung gebeten, damit sie nicht mit anderen Patienten in Kontakt kämen.

Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach

Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach : Klinik-Arzt mit Coronavirus infiziert

Coronavirus in Overath - Das sagen Behörde und Ärzte

Rheinisch-Bergischer Kreis : Coronavirus in Overath - Das sagen Behörde und Ärzte

Nach wie vor gelte die Regel: Der Patient, der Erkältungs- oder Coronavirus-Symptome aufweise, müsse erst telefonisch in Kontakt mit dem Hausarzt treten. „Dort wird dann nach den wichtigsten Fragen – welche akuten Atemwegsbeschwerden haben Sie? Hatten Sie Kontakt mit Verdachtsfällen? Waren Sie im Ausland oder in Risikogebieten? – entschieden, was mit dem Patienten passiert und wann er die Praxis zur Untersuchung besuchen kann“, berichtet der Sprecher der Ärzteschaft.