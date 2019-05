Wermelskirchen : Von Abibällen für das Leben lernen

Wermelskirchen Rund 39.000 Euro kostet der Abiball der Abiturienten in diesem Jahr. Das bedeutet viel Verantwortung, weiß Anna Boldt vom Festausschuss – sei aber auch eine Chance.

Am Gymnasium herrscht in diesen Tagen Ausnahmestimmung. Die Abiturienten treten zu ihren schriftlichen Prüfungen an. Manch eine schlaflose Nacht liegt hinter den Schülern – Sorgen um Notendurschnitte, um Zukunftspläne und den Blackout im entscheidenden Moment. Und manchmal mischte sich in diese schlaflosen Nächte bei Anna Boldt und ihren Mitstreitern im Festausschuss des Abiballs auch der Gedanke an den Kontostand auf dem Jahrgangsstufenkonto. Denn nach den Prüfungen und nach den Zeugnissen soll gefeiert werden. „Der Abiball ist unsere letzte gemeinsame Feier. Unser Abschied“, sagt Anna Boldt. Deswegen sei er so wichtig und deswegen mache sich der Abschlussjahrgang so viele Gedanken um das große Fest. 39.000 Euro kostet die Ausrichtung des Balls in der Alten Schlossfabrik in Solingen. Die Verantwortung tragen die Schüler.