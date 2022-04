Mottowoche am Gymnasium Wermelskirchen : Wermelskirchener Abiturienten feiern die letzte Schulwoche

Die Schüler der Q2 gemeinsam mit Oberstufenkoordinatorin Ulrike Gerber und Jahrgangsstufenleiter Marco Berscheidt (vorne mittig). Foto: Laura Wagener

Wermelskirchen Während sie gespannt auf die Abitur-Zulassung warten, feiern die Schüler die letzten Tage am Städtischen Gymnasium – und berichten von ihren Zukunftsplänen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

„Abicetamol – und der Schmerz hat ein Ende“ – so lautet das Motto des Abitur-Jahrgangs 2022 am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen. Getreu dessen kamen etwa 80 Schüler am Montagvormittag mit OP-Kitteln, Masken oder als Medikament verkleidet auf dem Pausenhof zusammen, um gemeinsam die letzte Schulwoche einzuläuten. Abzüglich des Sport-Leistungskurses – „der legt gerade seine Leichtathletik-Prüfung ab“, erklärt Oberstufenkoordinatorin Ulrike Gerber.

Eine komplette Woche lang zelebrieren die Q2-Schüler ihren bevorstehenden Abschluss. „Am Dienstag geht es mit dem Motto ‚Erster Schultag‘ oder ‚Ich in 50 Jahren‘ weiter“, verrät Jahrgangsstufenleiter Marco Berscheidt. „Mittwoch dann ‚60er bis 80er‘ und am Donnerstag ‚Kindheitshelden‘.“ Freitag folge dann der letzte Schultag und der berühmte Abisturm, der traditionell meist von allerlei Streichen geprägt ist. Was dafür geplant ist, hält das Gremium allerdings noch geheim.

Nach den Osterferien wird es dann noch einmal ernst, wenn die Schüler die finalen Abiturprüfungen absolvieren. Obwohl die offiziellen Zulassungsbescheide dazu erst im Laufe der Woche überreicht werden, zeigen sich die meisten Schüler zuversichtlich. „Uns wird da eine große Sicherheit gegeben, wir haben alle Themen gelernt und keine Sorge vor den Zulassungen“, sagt Anna (18). Pläne für die Zeit nach dem Abi haben sie und viele ihrer Mitschüler schon geschmiedet. „Ich mache ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in Düsseldorf in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung“, sagt Anna, deren Veranlagung im sozialen Bereich liegt. Ihre Mitschülerin Dunja (18) plant zu studieren: „Ich mache ein Duales Studium für Maschinenbau. Jetzt fehlt nur noch das Abi, dann kann es losgehen.“