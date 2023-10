Mehr Schutz im ÖPNV RVK rüstet Teams mit Body-Cams aus

Die verbalen und tätlichen Angriffe in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs auf Fahrer, Personal und auch Fahrgäste nehmen in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen immer weiter zu. Das hat die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) nun zum Handeln bewegt. Um die Sicherheit der Fahrgäste und des eigenen Personals vor Beleidigungen und tätlichen Angriffen zu schützen, setzt die RVK deswegen seit dem 1. September dieses Jahres im gesamten Verkehrsgebiet – zu dem auch Wermelskirchen zählt – sogenannte „Body-Cams“ der Firma NetCo ein.