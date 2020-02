Brennende E-Autos : Erster „Löschcontainer“ im Bergischen

So wurde Anfang 2019 ein ausgebranntes E-Autos „nachgelöscht“: Ein Kran hebt es in einen mit Folien abgedichteten und mit Wasser gefüllten Container. Foto: Feuerwehr Dortmund/dpa . Foto: dpa/-

Wermelskirchen Wenn E-Autos brennen, müssen sie mit viel Wasser gelöscht werden – die Akkus können sich später wieder einzünden. Ralf Magney (Ölwehr) sieht einen Markt und schafft einen Spezialcontainer an. Die Feuerwehr ist zurückhaltend.

Ende Februar ist es endlich soweit. Ralf Magney schafft einen zertifizierten und staatlich-geprüften Spezialcontainer zur schnellen und sicheren Bergung von havarierten oder in Brand geratener Elektro- und Hybridfahrzeuge an. Nach einer langen Wartezeit von fast fünf Monaten wird der Container geliefert. Doch das soll alles erst der Anfang sein, Magney möchte mehr: „Ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch weitere, vielleicht zwei, drei oder vier derartige Container anschaffen werde.“

Die Anzahl der Elektro- und Hybridautos steigt deutschlandweit – auch im Stadtgebiet. Immer wieder machen die brennenden Autos Schlagzeilen, wie Anfang Januar der Brand eines Elektrotransporter der Post in Herne. Das Problem ist, dass E- oder Hybridautos nicht einfach abgelöscht werden können. Die verbauten Lithium-Ionen Akkus können sich noch Stunden später selbstständig entzünden. Im Klartext: Sie müssen folglich stundenlang auf einem Lagerplatz gewässert werden . Mit abgedichteten Containern halfen sich anfangs Feuerwehrleute, zum Beispiel in Dortmund, um eine Wiederentzündung zu vermeiden. Manche Wehren, so in Ostholstein, schaffen sich bereits Spezialcontainer an..