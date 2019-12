Jenny Rizzo und Verena Köplin servierten den zweiten Gang ihres Projektes : „Zart mit Pfeffer“ und einer Prise Chilli

Jenny Rizzo (li.) und Verena Koeplin bilden das Duo „Zart mit Pfeffer“. Foto: Zart mit Pfeffer

Wermelskirchen Die Sängerinnen Jenny Rizzo und Verena Köplin servierten den zweiten Gang ihres Projektes im Haus Eifgen.

Von Stephan Singer

Exemplarisch für die Vielzahl an sanften und balladesken Töne stand beispielsweise das Lied „Lost“ von Anouk beim Konzert von „Zart mit Pfeffer“ im Haus Eifgen. Dort erlebten knapp 100 Besucher einen gediegenen Abend im Zeichen des gepflegten Live-Musik-Hörens, ganz und gar zugeschnitten auf die beiden Sängerinnen Verena Köplin und Jenny Rizzo – ein Abend für Wein, weniger für Bier.

Die beiden Künstlerinnen, die eine lebt in Wermelskirchen (Jenny Rizzo), die andere stammt gebürtig aus Wermelskirchen (Verena Köplin), saßen mal auf Barhockern, mal sangen sie eine Spur schwungvoller im Stehen. Nach der erfolgreichen Premiere des Projekts „Zart mit Pfeffer“, in dem sich beiden Sängerinnen ihren persönlichen Lieblingsliedern widmen, servierten Rizzo und Köplin den „zweiten Gang“ und gaben dieses Mal auch eine Prise an Schärfe hinzu.

„Jetzt kommt Chilli“, kündigte Verena Köplin das druckvoll-knackige Lied „Free your mind“ von „En Vogue“ an. Applaus und Jubelrufe waren den Sängerinnen, die zur letzten Besetzung des inzwischen aufgelösten Erfolgscoverband „Jokebox“ gehörten, sicher. Es bedurfte keiner Viertelstunde und dann war klar: Publikum und Sängerinnen kennen sich zum größten Teil persönlich, hier singen Bekannte für Freunde und Familie – hier applaudieren Fans für „ihre“ Künstlerinnen.

Zwischen den Liedern stiegen die beiden Sängerinnen immer wieder in humorige Zwiegespräche ein, die teils ein wenig theatralisch und aufgesetzt wirkten, ein andermal glaubhaft spontan für einen „Funkenflug“ zwichen Bühne und Saal sorgten. Bestes Beispiel dafür: Als sich Jenny Rizzo, die bei der diesjährigen Staffel der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ teilnahm, und Verena Köplin über Backen im Advent unterhielten und sich beide Sängerinnen keine großartigen Fertigkeiten bei diesem Unterfangen zuschrieben, stimmte Keyboarder Jonas Dubowy kurzerhand die Melodie von „In der Weihnachtsbäckerei“ an – und das Publikum stieg textsicher und singfreudig mit ein.