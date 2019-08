Wermelskirchener Stadtrat entscheidet über Baugenehmigung : Rat genehmigt im Oktober die Pläne

Wermelskirchen Der Investor wartet noch auf die Genehmigung der Pläne. Danach stellt er den Bau- und den Abrissantrag. Die Bagger rollen voraussichtlich im November oder Dezember an.

In der Ratssitzung am Montag, 7. Oktober, soll das Thema nach seinen Informationen auf der Tagesordnung sein. Gibt die Politik grünes Licht, könne der Bauantrag gestellt werden. Vorher werde der Loches-Platz nicht angetastet. „Wir streben eine zügige Bearbeitung des Bauantrags an“, sagt Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Bauvorhaben Bei dem Neubau handelt es sich um ein zur Platzseite hin abgewinkeltes Gebäude in bis zu dreigeschossiger Bauweise. Den Eingangsbereich im Winkel des Gebäudes bildet eine Mall, an die Flächen für den Einzelhandel anschließen (s. Skizze).

Das Grundstück hat die Stadt nach politischem Beschluss im vorigen Jahr an den Investor verkauft. Ziel war von Anfang an, dass an dieser Stelle wieder ein Einzelhandelsstandort etabliert wird, um die Nahversorgung in der Innenstadt zu gewährleisten und damit auch den Einkaufsstandort im Kern Wermelskirchens zu stärken.