Kinderkrankenschwester gibt jungen Eltern Tipps : Begrüßungsbesuch bei Säuglingen

Christine Daun ist neue Mitarbeiterin im Jugendamt für den Bereich „Frühe Hilfen“.

Junge Eltern stehen vor einer neuen Lebenssituation, wenn ihr Baby auf die Welt kommt. Nicht nur der Tagesablauf wird umgekrempelt, es tauchen auch viele Fragen auf. Wie kann ich das Kind fördern? Welche Spielgruppen und Betreuungsmöglichkeiten gibt es in der Stadt? Wie sieht eine gute Ernährung aus? Wie kann das Baby vor Unfällen geschützt werden? Das Jugendamt möchte den jungen Müttern und Vätern Orientierung und Unterstützung geben. Verantwortlich für diese „frühen Hilfen“ im Jugendamt ist Christine Daun, die den Bereich neu übernommen hat. Für die Eltern hält sie eine Fülle an Infomaterial parat. Das überreicht gebündelt in einer Stofftasche die Kollegin, die die Willkommensbesuche bei Wermelskirchener Eltern, macht. Auch ein kleines Kuscheltier für den Säugling steckt darin, ein Gutschein für einen Eintritt ins Quellenbad und ein Flyer „Kreisweite Adressen „Frühe Hilfen für Familien“. .