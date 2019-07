Angeklagte fiel schon mehrfach auf : Amtsgericht – wie kam das Gras in die Tablettenschachtel?

Die Angeklagte vor dem Amtsgericht Wermelskirchen war trotz ihres noch jungen Alters von gerade einmal 22 Jahren bereits eine alte Bekannte bei der Polizeiwache in Burscheid. Die junge Frau, hatte aus der Obdachlosenunterkunft in Kenkhausen, wo sie ein Zimmer bewohnte, regelmäßig hatte auf der Wache angerufen – meist wegen Meldung einer Ruhestörung oder weil sie von der Beamten ins Bezirkskrankenhaus gebracht werden wolle.

Sie nehme selbst jedoch seit einem halben Jahr keine Drogen mehr. „Ich habe aber eine Vermutung, wer mir das untergejubelt haben könnte“, sagte die Angeklagte und gab an, dass sie einen Bekannten habe, der gerne mit ihr rauchen würde. „Das will ich aber nicht, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe die Polizei angerufen, weil ich statt der Tabletten das Marihuana dort gefunden habe. Ich habe das gemeldet – aber die Polizisten haben geglaubt, dass das mein Gras ist“, sagte die 22-Jährige.

Der Vorfall hatte ein wenig von „wer einmal lügt, dem glaubt man nicht...“, als der 25-jährige Polizeibeamte, der an jenem Abend Dienst gehabt hatte, in den Zeugenstand gerufen wurde. „Die Angeklagte ruft regelmäßig bei uns an, es geht meist um Nichtigkeiten“, sagte der Polizist. Er habe in den Sachen der Angeklagten keine Feinwaage gefunden, auch sonst deute nicht nichts darauf hin, dass die junge Frau das Marihuana zu etwas anderem als dem Eigenkonsum besessen habe. „Allerdings kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass tatsächlich ein Dritter die Drogen ohne das Mitwissen der Angeklagten an Ort und Stelle gebracht haben könnte“, räumte der Polizeibeamte ein.