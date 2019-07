Diskussion in Wermelskirchen : Politiker begrüßen neuen Markt-Standort

Diskussion in Wermelskirchen

Fünf Marktbeschicker bieten auf dem Wochenmarkt Waren an: Eier, Fleisch, Gewürze, Kleidung und Obst. So etwas lädt nicht gerade ein. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr beauftragte die Verwaltung, die Verlagerung des Wochenmarktes auf die Telegrafenstraße. Dort werden die Stände während der Bauphase auf dem Loches-Platz aufgebaut.

Wer in Frankreich, Italien, Spanien Open Air Lebensmittel aus einer großen Angebotsfülle einkauft, weiß: Wochenmärkte bringen Leben in die Stadt, sind ein Treffpunkt, inspirieren zum Kochen und verführen dazu, danach mit den bunt gefüllten Körben in einem Straßencafé Platz zu nehmen, um mit anderen Marktbesuchern zu plaudern. Der Kauf wird zelebriert. Hier geht es bergisch bescheiden zu. Aber das soll sich ändern. Vorerst beschäftigten sich Stadtverwaltung und Politik aber mit dem neuen Standort.