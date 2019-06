Mit Tonne 80 Litern Wasser zur Wiese gerollt : Anwohner retten durstige Kühe

Wermelskirchen Die extreme Trockenheit und Hitze lassen Quellen versiegen, Bachläufe austrocknen. Wermelskirchener beobachteten, dass durstige Kühe im Bereich Frohntaler Straße nach Wasser scharrten und reagierten mit einer Hilfsaktion.

Aufmerksame Anwohner der Frohntaler Straße haben in Eigeninitiative eine Gruppe Kühe vor drohendem Verdursten gerettet und ihnen so Qualen erspart. Die Tiere stehen auf einer Weide ganz in der Nähe ihrer Wohnhäuser, unweit der Kläranlage im Bereich des Eifgentales. „Wir haben einfach aufgepasst, was mit den Kühen ist und beobachtet, dass sie mit den Klauen in dem Bachlauf nach Wasser scharrten“, schildert Jörg Schröder, der am Lindenweg wohnt, auf Nachfrage dieser Redaktion die Situation am Samstag Abend. Eine Viehtränke stehe der kleinen Herde dort nicht zur Verfügung. „Und der Bachlauf ist nur noch ein Rinnsal, er ist fast versiegt.“ Schröder informierte seine Nachbarn. Es folgte ruckzuck eine nachbarschaftliche Hilfsaktion. „Das ging hier wie ein Lauffeuer ’rum“, sagt Schröder, der sich über die Tatkraft in seiner Nachbarschaft freut.