Stadtbücherei Wermelskirchen Zylli, Zingaro und die Leseförderung

Als Sabrina Ollig den Buchdeckel anhebt, verwandelt sich der Trubel in der Stadtbücherei plötzlich in gespannte Stille. „Kennt ihr Zilly?“, fragt sie. Und hier und da hebt sich eine Hand. Andere Kinder schütteln den Kopf. Am Ende des Nachmittags in der Stadtbücherei werden alle Kinder Zauberin Zilly und ihren treuen Kater Zingaro kennen – so viel steht fest. Denn Sabrina Ollig nimmt die Jungen und Mädchen ab drei Jahre am Vorlese- und Bastelnachmittag mit in eine Welt des Zaubers, der Geschichten und der Freundschaft.