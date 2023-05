Release-Konzert in Wermelskirchen Endlich da: Zweites Album von „The Electric Coast“

Das Konzert im Bahndamm zeigte deutlich, dass sich der Stil von Glosnicki und seinen Mitstreitern Andreas Krug (Bass) und Hendrik Hausmann (Schlagzeug) bei den „Over yonder“-Kompositionen entwickelt hat: Die Einflüsse von Alternative und Grunge, die noch bei den „Warming quilt“-Stücken zu hören waren, sind zwar nicht verschwunden, treten jedoch mehr in den Hintergrund – der Sound erinnert mehr an die 1970er- als an die 1990er-Jahre. „Klar, das ist Blues-Rock“, bestätigte Adam Glosnicki im Interview und verwies auf Lenny Kravitz oder „The Black Keys“ als zeitgemäße Orientierungspunkte. Eine Gitarre und eine Stimme dominieren imposant den „The Electric Coast“-Sound. „Ich will nichts abkupfern. Ich will eine eigene Handschrift kreieren und in der Musik erkennbar machen“, sagte Adam Glosnicki, der mit seiner kratzig-rauhen Stimme mal melancholisch, mal rotzig singt.