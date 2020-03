Rheinisch-Bergischer Kreis : Zweiter Corona-Fall – Kreis aktiviert den Krisenstab

Rhein-Berg Ein Mann aus Bergisch-Gladbach wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist der zweite Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis, am Sonntag wurde die Infektion einer Frau aus Overath bestätigt.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist am Dienstag eine zweite Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Der Mann aus Bergisch Gladbach leidet unter Fieber, einem allgemeinen Krankheitsgefühl und Abgeschlagenheit. Im Umfeld des Mannes wurden bislang zwei Kontaktpersonen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis ermittelt und begleitet. Weitere fünf Personen aus Bonn und Köln wurden an die zuständigen Gesundheitsämter vermittelt. Die Kontaktpersonen müssen für 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben. Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises nahm nach dem positiven Abstrich, dessen Ergebnis am Montagabend vorlag, sofort Kontakt zu dem infizierten Mann auf, um sich nach seinem Gesundheitszustand zu erkundigen und ihn über die entsprechenden Verhaltensmaßnahmen zu informieren. Der Mann gab an, weder im Karneval aktiv gewesen zu sein noch andere Veranstaltungen besucht zu haben. Die Ursache der Infektion ist derzeit nicht bekannt.