Jugendfreizeit in Dabringhausen Zwei Wochen Abenteuer für mehr als 50 Jugendliche auf Bornholm

Strand und Meer, Gemeinschaft und die Begegnung mit Persönlichkeiten aus der Bibel: 53 Jugendliche waren in den Sommerferien mit der Evangelischen Kirchengemeinde Dabringhausen unterwegs. „Die Nachfrage war sehr groß“, sagt Dana Wengler vom Mitarbeiterteam. Deswegen sei auch die Gruppengröße üppiger ausgefallen als in anderen Jahren. „Aber dem Gemeinschaftsgefühl hat das nicht geschadet“, sagt sie. Ganz im Gegenteil. Viele der Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren hätten sich aus den Vorjahren gekannt, andere seien schnell Teil der Freizeitgemeinschaft geworden. Schon auf der langen Fahrt nach Bornholm knüpften die Jugendlichen wertvolle Kontakte – erst recht auf der langen Fährfahrt zur dänischen Ostseeinsel. „Einmal angekommen, hatten wir es nicht weit zum Strand“, erzählt Dana Wengler. Und auch das Wetter spielte mit. Der Tag begann mit kleinen Fitnessübungen, um Kopf und Körper zu lockern. Die Vormittage standen dann ganz im Zeichen des Freizeitmottos „Who am I? Wer bin ich?“ Natürlich seien viele der Jugendlichen im Alltag nicht im christlichen Umfeld unterwegs, andere hätten gerade ihre Konfirmandenzeit abgeschlossen. „Aber wir freuen uns jedes Jahr, dass sich die Jugendlichen auf die Themen einlassen und entdecken, wo sie mit ihnen selbst zu tun haben“, sagt Dana Wengler. In diesem Jahr machten sie sich auf die Spuren großer Persönlichkeiten der Bibel – und damit gleichzeitig auf die Spuren ihres eigenen Lebens. Ein bewegender Thomasabend, an dem die Jugendliche über ihre Zweifel und ihre Ideen sprachen, habe zu den atmosphärischen Glanzpunkten der Freizeit gehört, erzählt die Jugendarbeiterin. „Und auch das gemeinsame Singen klappt immer super“, sagt sie.