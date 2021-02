Am Mittwochmorgen in Wermelskirchen : Zwei Unbekannte überfallen 43-jährige Frau

Am Mittwochmorgen in Wermelskirchen

Wermelskirchen Eine 43-jährige Wermelskirchenerin ist am Mittwochmorgen um 11 Uhr in der Rot-Kreuz-Straße von zwei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Mobiltelefon und Zigaretten.

Die 43-Jährige war zu Fuß in Richtung Stockhauser Straße unterwegs, als sich ihr zwei Männer in den Weg stellten und einer der Täter plötzlich an der Handtasche der Frau riss und die Herausgabe von Geld verlangte. Aus Angst vor den Tätern übergab die 43-Jährige schließlich ihre Wertsachen. Die Täter entfernten sich anschließend in Richtung Neuschäferhöhe.