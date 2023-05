Festival in Wermelskirchen Zwei Tage „Rock am Markt“ unter dem Naturweihnachtsbaum

Nomen est omen: Bei „Rock am Markt“ (RaM) darf gerockt werden. In diesem Jahr machen das bei der zweitägigen Veranstaltung des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) am kommenden Freitag, 2., und Samstag, 3. Juni, vertraute Gesichter auf der Bühne, denn mit der „Bon Jovi“-Tribute-Band „Bounce“ und der Formation „Kontrollverlust“ stehen zwei Gruppen als Haupt-Akteure auf der Bühne unter dem Naturweihnachtsbaum, die bereits das „RaM“-Publikum zu begeistern wussten.