Verkehrsunfall in Wermelskirchen Pkw prallt gegen Baum – zwei Personen verletzt

Die 75-jährige Fahrerin aus Wermelskirchen befuhr die B 51 aus Richtung Hilgen kommend in Richtung Wermelskirchen. In Tente rutschte sie nach eigenen Angaben vom Gaspedal ab und erschrak dadurch so sehr, dass sie ihr Lenkrad verriss und mit ihrem Fahrzeug fast ungebremst mit einem Baum kollidierte. Bei dem Aufprall wurden sie und ihr 76-jähriger Ehemann, der auf dem Beifahrersitz saß, verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.