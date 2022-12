Glaube in Wermelskirchen Wie Gott mir, so ich dir

Info

Kirchen In Wermelskirchen gibt es vier Evangelische Kirchengemeinden – in Wermelskirchen, Dabringhausen, Dhünn und Hilgen-Neuenhaus. Die katholische Kirchengemeinde hat zwei Standorte – St. Michael und St. Apollinaris in Grunewald.

Freikirchen Das Gemeindeleben in Wermelskirchen ist ungewöhnlich bunt – im Vergleich zu anderen Städten. Es gibt viele Freikirchen, wie an der Neuschäferhöhe, am Treffpunkt Hoffnung, dem GZD in Dabringhausen oder der Gemeinde in Dhünn. Insgesamt zählt die Stadt acht freikirchliche Gemeinden und dazu noch religiöse Gemeinschaften.