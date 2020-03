Corona-Krise in Wermelskirchen : Mit Posaune, Tuba und Trompeten auf der Straße

Wermelskirchen Familie Schöneweiß und Familie Weidner spielen Melodien für die Nachbarschaft

Das Ostviertel freut sich über den Einsatz der Musiker: Mit gebührendem Abstand spielten die Bläser am Montagabend in der Wustbacher Straße – stimmten erst „Der Mond ist aufgegangen“ an und später „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Die Nachbarschaft zog es auf Balkone und in offene Fenster und für das musikalische Ständchen erklang viel Applaus.