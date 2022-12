Kaminbrand und Verkehrsunfall in Wermelskirchen Zwei Einsätze an den Feiertagen

Wermelskirchen · In Halzenberg brannte an Heiligabend ein Kamin, in der Innenstadt prallte Pkw nach einem Unfall gegen eine Hauswand und brachte diese teilweise zum Einsturz.

26.12.2022, 14:15 Uhr

Das THW baute das Fachwerk der Hauswand ab, um diese später abstützen zu können. Foto: Feuerwehr Wermelskirchen

Von Michael int Zandt