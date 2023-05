In der Mehrzweckhalle in Dabringhausen Zwei bombastische Konzertabende bei „Classic Meets Pop“

Nur noch vereinzelt sind in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen Sitzplätze frei – und das an beiden Abenden der vierten Auflage des Mega-Events „Classic Meets Pop“ am Freitag- und Samstagabend. Keine Frage, das Konzert mit rund 160 Musikern aus vier Ensembles ist bei den Menschen auch fünf Jahre nach der letzten Veranstaltung sehr beliebt. Man will den Bombast, man will die volle Klangexplosion, man will Perfektion auf der Bühne und man will großartige Songs in eindrucksvoller Lautstärke präsentiert bekommen.