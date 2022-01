Am Busbahnhof und in Dabringhausen : Zwei Bike-Hotels fürs Stadtgebiet

An der Leihstation der E-Bikes am Busbahnhof stehen die digitalen Fahrradboxen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Wermelskirchen bekommt digitale Fahrradboxen – am Busbahnhof und in Dabringhausen. In der Innenstadt könnte das Bike-Hotel schon nächste Woche in Betrieb gehen. Das System ist der weitere Schritt für klimafreundliche Mobilität.