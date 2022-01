Feuer in Wermelskirchen : Zwei Bewohner nach Hausbrand verletzt

Feuer in Wermelskirchen

Großbrand: Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zum Rotdornweg alarmiert. Am Montagvormittag waren immer noch viele Kräfte vor Ort. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Im Rotdornweg hat am späten Sonntagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Beide Bewohner werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Brandursache steht mit hoher Wahrscheinlichkeit fest. Die Feuerwehr musste zweimal ausrücken, nach Abschluss der Löscharbeiten hatte sich das Feuer erneut entfacht.

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Wermelskirchen zu einem Brand am Rotdornweg gerufen. Sie war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte mussten dabei zweimal ausrücken, weil das Feuer nach einem ersten abgeschlossenen Löscheinsatz nur wenige Stunden später noch einmal entfachte. Die beiden 77- und 78-jährigen Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sie werden derzeit mit leichten und mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Beide hatten Rauchgas inhaliert. Die Brandursache steht laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit fest. Am Montagvormittag waren noch immer viele Kräfte der Feuerwehr vor Ort, sowie ein Brandermittler der Polizei.