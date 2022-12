Wohngeldreform in Wermelskirchen Zusätzliche Anlaufstelle für Wohngeld

Das stellt die Kommunen vor die Herausforderung, das zu erwartende erhöhte Aufkommen an Anträgen für Wohngeld möglichst schnell bearbeiten zu müssen. Dazu richtet die Stadt Wermelskirchen eine zentrale Anlaufstelle für Erst-Anträge auf Wohngeld im Bürgerzentrum in den ehemaligen Räumen des ehemaligen Stadt-Cafés neben dem Polizei-Büro ein. Die Anlaufstelle ist barrierefrei und von außen zugänglich. Dort werden allerdings nur Erst-Anträge angenommen und die Antragsteller beraten sowie gegebenenfalls auf fehlende Unterlagen hingewiesen. Für Bürger, die schon Wohngeld erhalten haben, sind weiterhin die Mitarbeiter in den Räumlichkeiten des Ordnungsamtes an der Telegrafenstraße 11 zuständig.