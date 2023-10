Buchhandel in Wermelskirchen Zum dritten Mal: Ausgezeichnet!

Aufmerksame Besucher der Buchhandlung van Wahden am Markt werden demnächst einen neuen Aufkleber im linken Schaufenster entdecken können – einen, der zu zwei anderen passt. Nach 2017 und 2021 ist die inhabergeführte Buchhandlung auch in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchhandlungspreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in der Kategorie „hervorragende Buchhandlungen“ ausgezeichnet worden. „Es ist eine tolle Ehre für uns – und außerdem eine großartige Idee, weil so die Branche eben auch noch einmal in besonderer Weise gestärkt wird“, sagt Andrea Switala, mit Heike Ollesch eine der beiden Mitarbeiterinnen in der Buchhandlung, die zusammen mit Inhaberin Gabriele van Wahden das engagierte Team bildet.