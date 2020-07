Wermelskirchener Forst : Zukunftskonzept für den städtischen Wald gefordert

Wermelskirchen Die Klimaentwicklung macht dem heimischen Forst zu schaffen. Zwei Fraktionen wollen ein gesamtheitliches Waldkonzept, keine Flickschusterei. Es ist bereits der zweite Antrag auf ein solches Konzept.

Hitzestress, steigende Waldbrandgefahr, Monokulturen und Preisverfall – wenn’s ums Holz geht, sieht es düster aus. Auch in Wermelskirchen. Braune Fichtenbestände sind nicht mehr zu übersehen, auch der Borkenkäfer macht sich breit. Und Laubbäumen, die derzeit noch vital aussehen, droht angesichts der Klimasituation ein ähnlicher Untergang wie den Fichten. Damit wollen sich WNKUWG und FDP nicht zufrieden geben. Sie fordern jetzt in einem Antrag ein „gesamtheitliches Waldkonzept“, heißt es. „Uns erscheint eine konzeptionelle Planung als unerlässlich, damit die Übersicht erhalten bleibt und Flickschusterei unterbunden wird“, so Henning Rehse und Heinz Jürgen Manderla.