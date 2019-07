Mehr Ordnungskräfte für mehr Sauberkeit und Ordnung : Unterschriftenaktion lockt neue Mitglieder

Die Partei „Zukunft Wermelskirchen“ hat eine zweite Unterschriftenaktion gestartet, um eine Aufstockung des Personals im Ordnungsamt durchzusetzen. 2018 hatte sie mit der Petition zur Einrichtung einer Polizeiwache in Wermelskirchen tausende Unterschriften gesammelt.

Die neue Petition „Friedliche Innenstadt Wermelskirchen“ ziele darauf ab, für mehr Sauberkeit und Ordnung in den innerstädtischen Ortsteilen, aber auch in Dabringhausen zu sorgen. Denn dort wurde parallel und unabhängig eine Unterschriftenaktion von Bürgern initiiert und eine Liste an Bürgermeister Rainer Bleek weitergeleitet, um mehr Sauberkeit und Ordnung im Dorfpark durchzusetzen.