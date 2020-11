Stadtentwicklung in Wermelskirchen : Zukunft der beiden Dörfer mit neuen Projekten gestalten

Dhünn/Dabringhausen Die Zukunft der Dörfer Dhünn und Dabringhausen soll gestärkt und die Attraktivität gesteigert werden. Mit einem umfangreichen Antragspaket macht die WNKUWG-Fraktion den ersten Schritt. Ihre zwölf Vorschläge sollen als Grundlage für die Diskussion mit Bürgern und Politik dienen.

Diese Bausteine legt die WNKUWG jetzt vor. „Sie sollten als Grundfüllung eines Ideentanks gesehen werden“, so Jan Paas (Foto: WNKUWG). Die WNKUWG, so Paas, habe ihren Fokus stärker auf die Sicherung der Lebensqualität, einer sozialen Dorfentwicklung mit aktiven Dorfgemeinschaften oder der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in ihren Projektvorschlägen gelegt. „Besonders die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Dhünn ist eine Herausforderung, weil dort neue Gewerbeflächen ausgeschlossen sind.“