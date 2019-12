Adventskonzert in Wermelskirchen : Zuhörer feiern Sinfoniker mit „Bravo“-Rufen

Wermelskirchen Beim Auftritt des Sinfonieorchesters der Musikgemeinde Wermelskirchen in der Stadtkirche erlebt Dirigent Hamed Garschi seine Adventskonzert-Premiere.

Wer ein sinfonisches Konzertereignis erleben will, muss nicht unbedingt in die Kölner Philharmonie oder die Düsseldorfer Tonhalle fahren: Das wussten auch Hunderte von Zuhörern, die die Sitzbänke in der Evangelischen Stadtkirche am Markt füllten. Es gab nur noch wenige freie Plätze. Im Reigen der zur Zeit unzähligen Advents- und Weihnachtskonzerte stand das jährliche Adventskonzert des Sinfonieorchesters der Musikgemeinde Wermelskirchen für viele ganz oben auf dem Terminkalender – dieses Konzert hatte einst seine Heimat im Rittersaal von Schloss Burg. Die aktuellen Besucherzahlen und die immer wieder beeindruckenden klanglichen Eigenschaften belegten jedoch, dass der „Umzug“ des Orchesters in die Stadtkirche nicht die schlechteste Wahl gewesen ist.