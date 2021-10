„Zucchini Sistaz“ in Wermelskirchen : Freches Gemüse mit viel Swing im Blut

Wermelskirchen Die „Zucchini Sistaz“ begeisterten ihr Publikum in der ausverkauften Katt mit einer leidenschaftlichen Performance und ernten viel Applaus.

Nach so mancher eher mäßig besuchten Veranstaltung der jüngeren Post-Corona-Zeit, konnte Katt-Chef Achim Stollberg am Freitagabend zum Auftritt der Münsteraner „Zucchini Sistaz“ endlich mal wieder das Ausverkauft-Label an ein Konzert heften. Und das volle Haus passte zu den drei singenden Frauen perfekt. Denn Sinje Schnittker (Trompete, Trommel und allerlei andere Instrumente), Jule Balandat (Kontrabass) und Tine Werzinger (Gitarre), die den Abend mit dem „Sailor‘s Boogie“ direkt sehr schwungvoll eröffneten, waren bester Laune und freuten sich wie die kleinen Kinder über den Applaus, den sie von den rund 100 Gästen in der Kattwinkelschen Fabrik immer wieder gespendet bekamen.