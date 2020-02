Im Waschcafé in Wermelskirchen : Eine Anlaufstelle für Alltagsprobleme

Wenn geflüchtete Menschen an Behördenschreiben verzweifeln, helfen Brigitte Krips (l.) und andere Ehrenamtliche des Waschcafés. Foto: Deborah Hohmann

Wermelskirchen Job, Wohnung oder Kindergartenplatz: Die Menschen im Waschcafé bekommen Unterstützung. Und können nebenbei ihre Wäsche waschen.

Das Rotieren der Waschmaschinen wird durch ein lautes Gespräch übertönt, an dem sich immer mehr Menschen beteiligen. Sie sind um den Holztisch versammelt, an dem Brigitte Krips mit einem jungen Mann sitzt. Ausgebreitete Papiere vor ihnen, eine wachsende Schlange von Menschen hinter ihnen. Sie alle brauchen Hilfe, weil sie mit Behördenbriefen nicht zurechtkommen. Gerade geht es um einen Kindergeldbescheid, Brigitte Krips muss mehrmals telefonieren. Währenddessen diskutieren die anderen weiter, auf Arabisch, Französisch, Kurdisch und Deutsch.

„So ist das immer hier“, sagt Krips. Mit „hier“ ist das Waschcafé gemeint, das 2017 in das städtische Gebäude an der Eich gezogen ist. Dank einer Kooperation mit der Stadt muss die Initiative nur für die Betriebskosten aufkommen, die sie mit Fördermitteln des Landesprogramms „Komm an NRW“ und Spendengeldern bestreitet. Gegründet hat Krips die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ 2014 gemeinsam mit Dorothea Hoffrogge und Cornelia Seng. „Angefangen hat alles mit einem Treffpunkt für Geflüchtete, dem Café International“, erzählt Krips. „Irgendwann hat sich daraus die Notwendigkeit einer Beratung ergeben, weil alle ihre Behördenschreiben mitgebracht haben.“ Damit war das Waschcafé geboren: Ein Ort, an dem zugezogene Menschen Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen bekommen. Mittlerweile gibt es neben der Hilfe im Umgang mit Behörden zahlreiche weitere Angebote und Kurse. Und, namensgebend, die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und dabei einen Kaffee zu trinken.

Info Das sind die Angebote im Waschcafé Behörden-Hilfe Mo, 15-18 Uhr und Mi, 9-12 Uhr Jobberatung Mo, 14-16 Uhr Wohnungssuche Fr, 10-12 Uhr Hausaufgabenbetreuung Mo-Fr, 15-17 Uhr Nähkursus Do, 9:30-12 Uhr Deutschkurse Fr + Sa, 10 bis 11.30 Uhr (nur mit Voranmeldung, derzeit voll) Waschen und Kaffeetrinken immer möglich, wenn geöffnet.

Krips hat offenbar die Antwort gefunden, nach der sie gesucht hat. Um den Kindergeldbescheid erklären zu können, dolmetscht eine junge Frau für sie. Naima Ouffal ist 32 Jahre alt und kommt aus Marokko. Seit 2016 lebt sie in Wermelskirchen und war dank der Willkommensinitiative von Anfang an gut integriert. „Ich habe nur mit Deutschen gesprochen“, erzählt sie. Das sei zuerst schwer gewesen, aber nach kurzer Zeit beherrschte sie die Sprache so gut, dass sie jetzt im Waschcafé zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten übersetzt und stundenweise für die Caritas als Ehrenamtsbegleiterin arbeitete.

Mehr Menschen den Weg in den Job zu erleichtern – daran arbeiten gerade im vorderen Teil des Cafés vier Ehrenamtliche, als die Tür aufgeht und ein Mann Ende 20 reinkommt, ein Lächeln im Gesicht. Er und die Frau in seiner Begleitung werden freudig begrüßt – und beglückwünscht. Emiljan Ndoci hat vor wenigen Tagen seine Gesellenprüfung zum Metallbauer bestanden. Der 29-Jährige hat die Ausbildung beim Wermelskirchener Metallverarbeitungsunternehmen Edgar absolviert. Vor fünf Jahren ist der gebürtige Albaner nach Deutschland gekommen und nach Stationen in großen Aufnahmelagern in Dortmund und Hürth schließlich in Wermelskirchen gelandet. „Hier habe ich sofort vom Waschcafé gehört“, sagt er, „zum Glück.“

Da er bereits sieben Jahre als Metallbauer gearbeitet hatte, standen seine Chancen auf Arbeit gut. Um eine Ausbildung kam er trotz einschlägiger Berufserfahrung nicht herum. „Das war meine einzige Chance hierzubleiben.“ Jetzt ist er zufrieden, auch privat: Nach langer Suche haben seine Frau und er im August einen Kindergartenplatz für ihren dreieinhalbjährigen Sohn gefunden, was sehr schwierig gewesen sei. „Fehlende Kindergartenplätze sind ein Integrationsproblem“, sagt Anneliese Broichhaus, die vor ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Waschcafé im Erstaufnahmelager in Dabringhausen geholfen hat. „Denn dadurch bleiben meistens die Frauen zuhause und können keine Sprachkurse besuchen, die die Grundlage für alles weitere sind.“

Hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen: Emiljan Ndoci. Foto: Deborah Hohmann

Die Ehrenamtliche Anneliese Broichhaus (l.) und die Dolmetscherin Naima Ouffal (r.) stehen den Hilfesuchenden zur Seite. Foto: Deborah Hohmann

Ist zum Waschen und Leute treffen da: Mahmoud Alhamdan aus Syrien. Foto: Deborah Hohmann