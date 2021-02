Sport in Wermelskirchen : Zoom-Training mit Mini-Sportskanonen

Wermelskirchen Übungsleiterin Sonja Robbe hat mit Kindern die erste Online-Sportstunde absolviert. Die Sechs- bis Zehnjährigen waren begeistert über die willkommene Abwechslung. Klar ist aber allen: Nichts geht über Outdoor-Sport in der großen Gemeinschaft.

Marie hat keinen Ton. Hannes noch kein Bild. Und die Trainerin bekommt das Begrüßungslied nicht so richtig geladen – aber trotzdem freuen sich alle riesig, dass sie sich nach längerer Zeit wieder sehen und hören. Erstmal nur für 40 Minuten, denn auch Übungsleiterin Sonja Robbe muss sich zunächst in Technik und Methodik des Online-Trainings reinfuchsen. Aber nach ein paar anfänglichen Hürden sind alle „drin“. Es kann losgehen. Erstmal aufwärmen, ein paar Jumping Jacks, ein paar Knieheber-Läufe und dann gibt’s ein Mini-Workout. Sonja Robbe hat das Kinderzimmer ihrer Tochter kurzerhand in einen virtuellen Kursraum verwandelt, der eigene Laptop bringt alle Kinder ganz nah ran. „Bis Mitte Oktober waren wir im Eifgen-Stadion oder im Wald - sowohl mit den Eltern-Kind-Gruppen, als auch mit den Großen ab sechs Jahre. Als das nach den Herbstferien nicht mehr möglich war, haben wir uns schöne Bewegungsrallyes einfallen lassen. Die Familien konnten so ganz corona-konform im Alleingang die Natur unsicher machen und verschiedenste Übungen unterwegs absolvieren“, erklärt Sonja Robbe. Doch seit dem letzten Lockdown sind auch diese Möglichkeiten eingeschränkt. Und so pausierten sämtliche Aktivitäten. So gerne Sonja Robbe mit den Kindern an der frischen Luft ist – es mussten Ideen für ein Wohnzimmer-Training her.