Damit Wermelskirchen sauberer wird : Zigaretten-Mülleimer warten auf Fütterung

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung griff die Idee einer Bürgerin auf, damit es in der Innenstadt künftig ein wenig ordentlicher aussieht und keine lästigen Zigaretten-Kippen mehr die Straßen verunreinigen. Vier neue Zigaretten-Mülleimer sollen die Stadt sauber halten.

Deshalb zögerte Judith Bosch aus Wermelskirchen auch nicht lange, als sie im Internet die Idee für einen amüsanten Aschenbecher für Innenstädte gefunden hatte: „Ich habe einen Screenshot von der Anregung gemacht und gleich als Idee an Bürgermeister Bleek geschickt.“ Der war gleich begeistert und griff die Idee auf: „Es war etwas komplizierter, weil wir lange suchen mussten, wo wir diese Zigaretteneimer bestellen konnten“, erinnert sich Rainer Bleek. „Die gab es zunächst nur in England, dann haben wir sie über die Beneluxstaaten ordern können.“

Als zusätzlichen Anreiz werden auf jedem Müllbehälter mit austauschbaren Magnetbuchstaben Fragen gestellt: „Was trinken Sie lieber? Bier oder Kölsch?“ Die Antwort wird „per Kippe“ in das entsprechende Fach geworfen. „Wir haben damit auch die Möglichkeit, mal kommunale Fragen zu stellen“, sagt der Bürgermeister schmunzelnd. Passend zur Kommunalwahl am 13. September, wo Kreuzchen gemacht werden, ist dann die Frage: „Sind in Wermelskirchen zu viele Plakate aufgehängt worden?“ Mögliche Antworten sind „Ja“ oder „Nein“. Genau wie für die Frage, ob Bayern München die Champions League gewinnt...

Einer lockt jetzt Raucher am Busbahnhof in der Telegrafenstraße an, weitere warten an der Eich, am Markt und am Busbahnhof auf Fütterung. „Wir sind bundesweit erst die zweite Stadt, die die Zigaretteneimer testet und hoffen, dass die Frabe und die Fragen Raucher dazu animiert, die Zigaretten-Kippen nicht mehr auf der Straße zu entsorgen“, sagt Bürgermeister Bleek.