Tourismus in Wermelskirchen : Willkommensgruß auf der Trasse

Tourismus in Wermelskirchen

Wermelskirchen Wermelskirchen wird an den Stadtgrenzen Schilder anbringen. Dazu war erst ein Antrag der CDU notwendig. Die Nachbarkommune ist da touristisch pfiffiger unterwegs.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Nachdem die CDU-Ratsfraktion bereits im Juni einen entsprechenden Antrag eingereicht hatte und der begeisterte Fahrradfahrer sowie Morgenpost-Regionalchef Guido Radtke das Thema anlässlich einer längeren Radtour über die Balkantrasse in der Berichterstattung unserer Redaktion unter der Überschrift „Wermelskirchen wird vermisst“ Anfang August aufgegriff, wird es bald auch Willkommensschilder von der Stadt Wermelskirchen an der Balkantrasse geben – ähnlich wie sie Nachbarkommunen längst aufgestellt haben.