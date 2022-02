Ziegenhof in Wermelskirchen brennt : Bewohner wird vermisst – Gebäude einsturzgefährdet

Ziegenhof in Wermelskirchen brennt

Ketzberg Großeinsatz für die Wermelskirchener Feuerwehr: In der Hofschaft Ketzberg brennt ein Ziegenhof. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, was die Suche nach einer vermissten Person erschwert. Gelöscht werden kann nur von außerhalb des Gebäudes. 40 Ziegen wurden gerettet.

Als die Feuerwehr nach der Alarmierung gegen 5 Uhr in Ketzberg eintraf, brannte bereits der Dachstuhl eines Bauernhofes zur Hälfte lichterloh. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die war von einem Wohnhausbrand ausgegangen und alarmierte sofort Kräfte nach. Auf der bisher vergeblichen Suche nach einem Mieter wurde es auch für die Einsatzkräfte lebensgefährlich: Bei mehreren Innenangriffen stürzten Decken und Balken des alten Fachwerkgebäudes ein. Immer wieder mussten die Feuerwehrmänner abbrechen; sie versuchten es und stiegen über Trümmern, waren aber nicht erfolgreich.

Der Mieter soll in der Dachgeschoss-Wohnung über dem Stallbereich gelebt haben. Bis jetzt wurde er nicht gefunden. Die Feuerwehr konnte das Feuer aufhalten und hoffen, den Wohnbereich noch retten zu können. Die Löscharbeiten halten aber unvermindert an, da sich die Flammen in dem alten Fachwerk-Gebälk immer weiterfressen.