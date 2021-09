Blitzeinbruch in Tankstelle in Wermelskirchen : Zeuge verhindert Diebstahl von Zigaretten im Wert von 16.000 Euro

Blitzeinbruch in Tankstelle in Wermelskirchen

Wermelskirchen Einem Anwohner haben es die Pächter der bft-Tankstelle zu verdanken, dass drei Einbrecher ohne Beute flüchten mussten. Der Einsatz eines Polizeihubschraubers bei der Fahndung am Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr blieb erfolglos.

Gegen 2.50 Uhr am Mittwoch sind drei unbekannte Täter in die Tankstelle an der Berliner Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten Zigaretten im Wert von 16.000 Euro. Die sollten in einem großen Gartenmüllsack abtransportiert werden. Bei ihrem Einbruch wurden sie aber von einem Anwohner beobachtet, der sofort die Polizei alarmierte und später sogar die zwei Täter beschreiben konnte.