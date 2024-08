Augenzeugin berichtet von Brandserie in Wermelskirchen „Das Feuer war noch in einem ganz frühen Stadium“

Info

Chronologie der Ereignisse Am Samstag, 27. Juli, wurde der erste Papiercontainer gegen 3.30 Uhr an der Straße „An der Feuerwache“ in Brand gesetzt. Bis 5 Uhr folgten weitere Tonnen an der Telegrafenstraße, am Markt sowie an der Oberen Remscheider Straße. Der Brand an der Rückseite der Kattwinkelschen Fabrik blieb unbemerkt, bis die Rauchmelder der Stadtbücherei anschlugen.

Hinweise Aussagen von Zeugen über verdächtige Beobachtungen in der Brandserien-Nacht nimmt die Kreispolizeibehörde auch weiterhin telefonisch unter ☏ 02202 / 205-0 entgegen.