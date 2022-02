Kultur in Wermelskirchen : „Zeilensprung“ feiert poetisches Jubiläum

Wermelskirchen Seit zehn Jahren findet im Bistro der Katt die Veranstaltung „Zeilensprung“ statt. Viele Poetry Slamer haben sich hier auf der Bühne bereits gemessen.

Seit nun zehn Jahren findet alle paar Monate der Poetry Slam „Zeilensprung“ im Bistro Katt statt. Um dieses Jubiläum zu feiern, wird es am Sonntag, 6. März, ab 18 Uhr auf der Bühne in der in der Kattwinkelstraße einen weiteren „Zeilensprung“ geben. „Wenn das Mikrofon knistert und die Schweinwerfer die Bühne erleuchten, dann ist eines klar: Es ist wieder Zeit für den Zeilensprung – Poetry Slam!“, heißt es deshalb in der Veranstaltungs-Ankündigung.