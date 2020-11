Kostenpflichtiger Inhalt: Junge aus Wermelskirchen : Zehnjähriger erhält Strafzettel für das Falschparken

Felix Sebastian Reinhardt mit seinem ersten Strafzettel. Foto: Armin Reinhardt

Wermelskirchen Familie Reinhardt hat am Donnerstag ungewöhnliche Post vom Ordnungsamt der Stadt Wuppertal erhalten. Sohn Felix soll Anfang Oktober an einem Waldstück in Wuppertal falsch geparkt haben. Dabei ist er erst zehn Jahre alt.