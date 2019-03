Seniorenwohnungen in Wermelskirchen: Leerstand in den Eifgenhäusern

Leerstand in den Eifgenhäusern

Seniorenwohnungen in Wermelskirchen

In den Eifgenhäusern in der Dhünner Straße stehen derzeit gleich zehn Seniorenwohnungen leer. . Foto: Tim Kronner

Wermelskirchen Gleich zehn Seniorenwohnungen stehen derzeit an der Dhünner Straße leer. Die Gründe sind vielfältig. Ein Tag der offenen Tür soll neue Interessenten locken.

Altersgerechtes Wohnen zu günstigen Preisen – ein Angebot, das viele Bewerber anlocken sollte. Eigentlich. Doch die Eifgenhäuser in Wermelskirchen haben seit mehr als einem Jahr mit Leerstand zu kämpfen.

„Zehn von 111 Wohnungen stehen derzeit leer“, sagt Inge Frede unserer Redaktion. Sie ist Geschäfsführerin der Altenzentrum Wermelskirchen gGmbH, dem Betreiber der vier Eifgenhäuser. Betroffen seien vor allem die kleineren Wohnungen in der Dhünner Straße 5. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. „Die Menschen bleiben länger in der eigenen Wohnung“, nennt Frede einen von ihnen.

Einrichtungen wie die Eifgenhäuser sind eine Art Zwischenschritt. Sie bieten seniorengerechtes Wohnen, bei dem die Mieter selbstständig bleiben. Seit das Pflegegesetz geändert wurde, ist es einfacher, Mittel für die Pflege zuhause zu erhalten. Wenn die Menschen dann doch einmal umziehen, geht es oft gleich in eine Pflegeeinrichtung. Und wenn sie doch in die Eifgenhäuser umziehen, sind sie oft schon so alt, dass sie bald versterben.