Konfirmation in Dhünn : Zehn Konfirmanden in Dhünn eingesegnet

Wermelskirchen Drei Gottesdienste in Folge bot die Gemeinde für die sommerliche Konfirmation der zehn Jugendlichen an. Das Konfi-Team hatte mit den jungen Leuten den Regenbogen als Hoffnungszeichen für den festlichen Gottesdienst ausgemacht.

In Dhünn gibt es in diesem Jahr gleich mehrfach Grund zum Feiern: Bereits im April hatte Pfarrer Reinald Rüsing die ersten Konfirmanden im Rahmen von festlichen Gottesdiensten eingesegnet. Familien, die lieber den Sommer und die sinkenden Inzidenzwerte abwarten wollten, hatten sich für die Feiern vergangenen Sonntag angemeldet. Zehn Jugendliche in vier Gruppen nahmen in den Bänken der kleinen Dorfkirche Platz, um mit ihren Familien die Konfirmation zu feiern. „Wir haben mit diesem Modell bereits Übung“, erinnerte Pfarrer Rüsing. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zur Konfirmation auf Kurzgottesdienste in kleinen Gruppen gesetzt. Auch in diesem Jahr wurde der Tag in Zweier- und Dreiergruppen gefeiert. Drei Gottesdienste in Folge, um „zwischendurch 15 Minuten zu lüften“, so Pfarrer Rüsing.