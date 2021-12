Ärger der Bürgermeister : Wermelskirchen zahlt 4,7 Millionen Euro mehr an den Kreis

Das Kreishaus in Bergisch Gladbach. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Wermelskirchen Der Kreishaushalt 2022 stößt bei den Kommunen auf harsche Kritik. Der Kreis nimmt 14,8 Millionen Euro mehr als 2021 ein.Wermelskirchen wird dennoch 4,7 Millionen Euro mehr an den Kreis zahlen müssen.

Das hatte sich in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet: Alle acht Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kritisieren die Beschlüsse zum Kreishaushalt 2022. Statt den Haushalt nachzubessern und die Kommunen zu entlasten, gab es laut der Bürgermeister eine „Vielzahl aufwandssteigernde Anträge“, die im großen Umfang beschlossen wurden. Zudem müssen die Kommunen 14,8 Millionen Euro bei der Kreisumlage mehr aufbringen. Jetzt drohen Grund- und Gewerbesteuererhöhungen. Wermelskirchen muss als Stadt 4,7 Millionen Euro mehr aufbringen.

Schon im Januar 2021 hatte der Kreiskämmerer versucht, die Kreisumlage auf 38 Prozent zu erhöhen. Dagegen wehrten sich die Bürgermeister erfolgreich: Sie blieb bei 35,5 Prozent. „Kreisangehörige Kommunen werden unterstützt“, hieß es dann am Donnerstag im Kreishaus bei der Verabschiedung des Haushaltes 2022. Diese Aussage teilen die acht Bürgermeister nicht. Ganz im Gegenteil, heißt es jetzt in einer Stellungnahme an den Landrat: „Wir sind vom Inhalt der Beschlüsse zum Kreishaushalt, aber auch von der Art und Weise ihres Zustandekommens massiv enttäuscht“, so Frank Stein, Bürgermeister aus Bergisch Gladbach und Sprecher der Bürgermeister. „Vom so oft beschworenen Zusammenhalt der kommunalen Familie ist im Verhältnis des Kreises zu seinen Städten jedenfalls nichts zu spüren.“

Wermelskirchen wird also 4,7 Millionen Euro mehr an den Kreis zahlen müssen. „Dieses Geld brauchen die Kommunen aber dringend für die Investitionen in die Zukunft“, so Frank Stein. Auch Bürgermeisterin Marion Lück hat den Brief der Bürgermeister unterschrieben und unterstreicht Steins Aussage. „Wir müssen Feuerwehrgerätehäuser, Kitas und das Hallenbad neu bauen. Außerdem müssen wir massiv in unsere Schulen investieren – allein schon wegen des Rechtsanspruchtes auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, der ab 2026 auf uns zukommt“, so Lück.

2021 hat die Stadt 18,4 Millionen Euro Kreisumlage gezahlt, 2022 werden es 23,1 Millionen Euro sein, obwohl die Kreisumlage stabil bleibe, rechnete Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch vor. „Das sind 4,7 Millionen Euro, die uns an anderer Stelle fehlen, und das tut uns weh.“ Der Grund für diese Steigerung ist die Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen, so dass auch die Berechnung der Kreisumlage steigt. Der Kreis indes hat aus allen Kommunen Mehrerträge in Höhe von 14,8 Millionen Euro gegenüber 2021. Deshalb haben die Bürgermeister im Vorfeld der Kreistagssitzung den „vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklagen“ gefordert, um die Kommunen zu entlasten.

Das erfolgte jedoch nicht, stattdessen haben alle Fraktionen des Kreistages erst in der finalen Sitzung eine Vielzahl von aufwandssteigernden Anträgen eingebracht – und die wurden im großen Umfang beschlossen. Das stößt bei den Bürgermeistern auf völliges Unverständnis. „Damit haben die Bürgermeister im Rahmen ihres Anhörungsrechts zum Kreishaushalt überhaupt keine Chance zu reagieren“, so Sprecher Frank Stein.