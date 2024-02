Sportabzeichen in Wermelskirchen Zahl der Sportabzeichen hat sich fast verdreifacht

Insgesamt 220 Hobbysportler haben im vergangenen Sommer in Wermelskirchen und Dabringhausen das Sportabzeichen gemacht – 190 in Wermelskirchen und 30 in Dabringhausen. „Das sind viel mehr Menschen als im vergangenen Jahr“, freut sich Jule Krüger am Samstag bei der Urkundenübergabe. 2022 hatte die Sportabzeichen-Obfrau 75 Teilnehmer gezählt. Für die deutliche Steigerung gibt es einen Grund: „Wir haben 2023 die Vereine noch mehr ins Boot geholt“, erzählt Jule Krüger. Das Prüferteam konnte gebucht werden und kam dann ins Vereinstraining. Das Angebot nahmen Handballer genauso an wie Leichtathleten oder die Initiative 84. Außerdem machten auch die Schwanen- und die Waldschule mit. Jule Krüger und ihr Team boten zwei Familientage im Eifgen-Stadion an, damit Eltern und Kinder auch gemeinsam antreten konnten. „Das ist auch das Schöne am Sportabzeichen“, sagt Jule Krüger, „alle können mitmachen.“ Kinder ab sechs Jahren sind genauso willkommen wie Erwachsene im fortgeschrittenen Alter – es gelten verschiedene Werte in den verschiedenen Altersgruppen, in den vier Disziplinen können die Teilnehmer außerdem unter ganz verschiedenen Sportarten wählen.