Tradition in Wermelskirchen : Zählschein-Hauptpreise sind energieeffizient

Wermelskirchen Am „à la carte“-Wochenende startet die beliebte Zählschein-Aktion im Handel. Dieses Tradition in der Vorweihnachtszeit besteht bereits seit 96 Jahren.

In anderen Fällen kaufen auch Unternehmen Zählscheine beim Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) ein, um diese in der Vorweihnachtszeit an Kunden oder Mitarbeiter zu verschenken. Das berichtet Sylvia Mundstock, Mitarbeiterin in der WiW-Geschäftsstelle, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Um die Zählscheine gibt es jedes Jahr richtig erfreulichen Trubel. Das geht so weit, dass sich Kunden in der Woche vor dem Startschuss ihre Ware bei ihrem Einzelhändler aussuchen und zurücklegen lassen, um diese dann erst zu ‚à la carte‘ abzuholen, damit sie Zählscheine dazu bekommen.“