Marketingverein in Wermelskirchen Zählschein-Gewinner holen Preise ab

Währenddessen bildet sich an der Ausgabe eine kleine Schlange, und Waltraud Klein und Marina Müller geben ihr Bestes, damit alle schnell an die Reihe kommen. Nach ein paar Minuten ist es wieder ruhiger geworden. „Ich hätte nicht gedacht, dass direkt am ersten Termin so viel los ist“, sagt Waltraud Klein, „ich dachte, die Leute schlafen heute erstmal aus.“ Aber am Tag nach Weihnachten herrscht ohnehin Hochbetrieb in der Stadt.