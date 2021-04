Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Keine Perspektive – Yogastudio schließt

Gina Pries hat ihr Studio schweren Herzens geschlossen. Foto: Sven Hebbinghaus

Wermelskirchen Gina Pries schließt ihr erfolgreiches Yoga-Studio, weil Perspektiven fehlen. Das vorläufige Ende soll für das Betreiber-Ehepaar aber nur ein Schritt zurück sein, um Anlauf zu nehmen für einen möglichen Neubeginn nach der Corona-Pandemie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Die Momente, in denen ihr die Tränen in die Augen steigen, häufen sich derzeit. Ausgelöst werden sie von Nachrichten, die auf ihrem Smartphone eintrudeln und Ärger oder Wehmut bekunden, aber ihr auch mit Sätzen wie „Wir kommen wieder“ Mut machen. Empfängerin der Nachrichten ist Gina Pries, die vor zwei Jahren ihren vom ersten Tag an erfolgreichen Yoga-Klub in Wermelskirchen etablierte. Absender der rührenden Nachrichten sind zahlreiche Kunden, die bei ihr trainierten. Diese informierte die Yogini, wie weibliche Yoga-Enthusiasten genannt werden, jetzt darüber, dass sie ihr Studio wegen der anhaltenden Corona-Einschränkungen schließen wird.

„Der Corona-Lockdown hat mich in die Knie gezwungen“, konstatiert Gina Pries im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es fehlt jegliche Perspektive, wann und wie es weitergehen könnte.“ Dabei habe sie in der Phase nach dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres die Hygiene-Regeln umgesetzt, die Teilnehmerzahl ihrer Kurse reduziert, um ausreichend Abstand zu gewährleisten und sonst übliche Körperkontakte, wie beispielsweise beim Korrigieren von Yoga-Übungen, strikt unterlassen. „Nun ist aber irgendjemandem eingefallen, dass Yoga als Kontaktsport eingestuft wird“, sagt Gina Pries und schüttelt verständnislos den Kopf.

Info Yoga-Kub war bewusst auf Region ausgerichtet Wer Gina Pries ist 33 Jahre alt und staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin. 2012 absolvierte sie ihre erste Yoga-Lehrer-Ausbildung – im Frühjahr 2019 folgte die Eröffnung des Yoga-Klubs in Wermelskirchen-Kenkhausen. Die Inhaberin und Studioleiterin wurde dabei von ihrem Ehemann Jochen (34 Jahre), der im Hintergrund wirkte, unterstützt. Was Mit zwölf oder 13 Euro pro Stunde zahlten die Kunden fünf Euro weniger als die durchschnittliche Kurs-Teilnahme in Großstädten kostet. „Wir haben das Konzept bewusst auf unsere ländliche Region ausgerichtet“, beschreibt Gina Pries.

Den Yoga-Klub hatte Gina Pries vor zwei Jahren in Kenkhausen eröffnet. Der Startschuss fiel mit zwei eigenen Kursen der Inhaberin, schnell mieteten sich andere Yoga-Trainer mit ihren Kurs-Programmen bei Gina Pries ein. Bis heute gibt es eine Warteliste mit Interessenten. „Der Yoga-Klub war unser Konzept und die ganze Arbeit unserer beiden Hände steckt in der Idee – wir haben das komplett alleine auf die Beine gestellt“, sagen Gina Pries und ihr Ehemann Jochen: „Jetzt müssen wir darauf achten, dass die Arme, an denen sich diese Hände befinden, nicht abfaulen.“

Die Entscheidung zur Schließung des Yoga-Klubs habe sich bereits im November 2020 zum zweiten Lockdown angebahnt, wobei da die Hoffnung noch überwogen habe: „Jetzt wird der Lockdown immer wieder verlängert, da musste diese Entscheidung leider her.“ Denn: Es sei ans „Eingemachte“ gegangen, finanzielle Reserven drohten aufgebraucht zu werden. „Pleite sind wir nicht und wir wollen uns auch keine Mitleids-Nummer herausnehmen“, betonen Gina und Jochen Pries. Die Eltern eines dreijährigen Sohns haben beide Arbeit – er als Vollzeit-Sozialpädagoge bei der Stadt Radevormwald, sie halbtags als Inklusionshelferin. Genau diese Tatsache der nebenberuflichen Selbstständigkeit führte dazu, dass es für den Yoga-Klub keine staatlichen Corona-Hilfen gibt.

„Das ist eine aberwitzige Regelung. Wir sind beide sozialversicherungspflichtig beschäftigt, zahlen für alles Steuern, sogar der Kindergarten-Beitrag wird nach dem Einkommen aus selbstständiger und nicht-selbstständiger Arbeit berechnet. Deutschland nimmt einen da voll in die Pflicht, unterstützt aber nicht voll“, sieht Jochen Pries viele Schieflagen im Wust der Corona-Regelungen: „Der eine darf arbeiten, der andere nicht.“ Natürlich müsse eine Pandemie bekämpft werden: „Ich bin durchaus auf Seite der Schutz-Maßnahmen. Aber Einschränkungen sind keine Dauerlösung, viele Entscheidungen sind nicht mehr nachvollziehbar und eine Quasi-Zwangsenteignung geht gar nicht.“

Mit einem Hin-und-Her aus „Heute wieder auf“ und „Morgen wieder zu“ könnten weder Betreiber noch Kunden agieren: „Das macht niemandem Spaß und ist weder plan- noch kalkulierbar“, stellt Gina Pries ernüchtert fest, schließlich dürfe eine alltägliche Lebenswirklichkeit eines jeden Menschen nicht außer Acht gelassen werden: „Der Yoga-Klub funktionierte mega gut. Es ist besser gelaufen, als wir es sogar erwartet hatten. Jetzt weiterzumachen, wäre aber so, als ob wir Geld anzünden.“ Über ihren Vermieter könne sie nichts Schlechtes sagen, aber es passe eben nirgendwo, wenn Vermieter Mieten einnehmen, die Mieter jedoch nicht arbeiten dürften.