Wermelskirchener leitet TiC-Theater : Ralf Buddes Herz schlägt für die kleine Bühne

Zur Person Ralf Budde, der heute in Wuppertal lebt, wuchs in Wermelskirchen auf und machte dort 1991 sein Abitur. Ab 1992 studierte er Musikwissenschaft, Germanistik und Altphilologie in Köln. Von 1997 bis 2000 war er als Regieassistent an der Kölner Oper tätig. Es folgten einige Jahre ebenfalls als Regieassistent an der Oper in Bonn. Ab 2005 war Budde als freischaffender Regisseur und Regieassistent unter anderem in Wien (Volksoper), Coburg (Landestheater), Maastricht (Conservatorium), in Oldenburg (Staatstheater) sowie an den Wuppertaler Bühnen und am Theater Chemnitz tätig.

Theater in Cronenberg Seit Dezember 2007 führt Budde die Geschäfte beim TiC-Theater in Wuppertal. Dort fand am 26. Februar die Premiere der Bühnenfassung des Debütromans „Die Therapie“ von Thriller-Autor Sebastian Fitzek statt. Mit diesem Stück werde das Cronenberger Theater an der Borner Straße auch weitermachen, sobald es wieder möglich ist.