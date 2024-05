75 Jahre Grundgesetz Wie Wermelskirchen die Verfassung feiert

„75 Jahre Grundgesetz – das ist ein absoluter Grund zum Feiern“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück bei einem gemeinsamen Termin mit zahlreichen Mitgliedern des Stadtrates und der Verwaltung, um ein deutliches Zeichen für Demokratie, Miteinander, Toleranz und die Werte, die in Teilen der Verfassung festgeschrieben sind, zu setzen. Während in Berlin rund um das Bundeskanzleramt und den Bundestag ab Freitag, 24. Mai, drei Tage lang ein großes Demokratiefest gefeiert wird, würdigt Wermelskirchen das Jubiläum schlicht, aber ins Auge springend mit Bannern auf dem Platz vor dem Rathaus sowie an Brücken über die Bundesstraße 51 am Eickerberg, Wasserturm und an der Viktoriastraße.